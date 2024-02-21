Риккардо: победы и подиумы — это желание для «РБ», а не реальность

Пилот «РБ» (бывшая «Альфа Таури») австралиец Даниэль Риккардо скептически высказался о шансах команды оказаться на подиуме в предстоящем сезоне.

«Я бы хотел сказать, что мы претендуем на подиумы и победы, но правда заключается в том, что сейчас мы находимся в процессе настройки. Думаю, в этом году команда попытается утвердиться и встать на ноги, после чего можно будет уже говорить о борьбе в середине решётки.

Думаю, подиумы и победы — это больше желание, чем реальность. Но по ходу сезона мы, надеюсь, будем прогрессировать и приближаться к лидерам», — приводит слова Риккардо издание Racingnews365.

Напомним, Риккардо начал выступать за «Альфа Таури» в середине прошлого сезона и всего однажды вошёл в топ-10.