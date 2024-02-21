Ферстаппен заявил, что первый день тестов в Бахрейне стал для него неожиданностью

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен высказался о первом дне предсезонных тестов в Бахрейне, по итогам которого он показал лучший результат на новом болиде RB20.

«Приятно вернуться. День получился хорошим. Мы проехали много кругов и многое опробовали, так что в целом я очень доволен.

Рад снова оказаться за рулём болида Формулы-1. Первые несколько кругов я удивлялся, насколько он быстрее остальных. И да, сегодня мне было весело. Я был очень доволен тем, как ведёт себя машина, баланс хорош. Да, это всего лишь тест, но день получился хорошим», — сказал Ферстаппен в интервью своему официальному сайту.

Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Вечерняя сессия:

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл») 1.31,344 (142 круга)

2. Ландо Норрис («Макларен») +1,140 (72)

3. Карлос Сайнс («Феррари») +1,240 (69)

4. Даниэль Риккардо («РБ») +1,255 (51)

5. Пьер Гасли («Альпин») +1,461 (60)