Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен заявил, что первый день тестов в Бахрейне стал для него неожиданностью

Ферстаппен заявил, что первый день тестов в Бахрейне стал для него неожиданностью
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен высказался о первом дне предсезонных тестов в Бахрейне, по итогам которого он показал лучший результат на новом болиде RB20.

«Приятно вернуться. День получился хорошим. Мы проехали много кругов и многое опробовали, так что в целом я очень доволен.

Рад снова оказаться за рулём болида Формулы-1. Первые несколько кругов я удивлялся, насколько он быстрее остальных. И да, сегодня мне было весело. Я был очень доволен тем, как ведёт себя машина, баланс хорош. Да, это всего лишь тест, но день получился хорошим», — сказал Ферстаппен в интервью своему официальному сайту.

Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Вечерняя сессия:

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл») 1.31,344 (142 круга)
2. Ландо Норрис («Макларен») +1,140 (72)
3. Карлос Сайнс («Феррари») +1,240 (69)
4. Даниэль Риккардо («РБ») +1,255 (51)
5. Пьер Гасли («Альпин») +1,461 (60)

Материалы по теме
Ферстаппен — лучший по итогам первого дня тестов в Бахрейне, Риккардо – 4-й
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android