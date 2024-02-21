Ферстаппен — лучший по итогам первого дня тестов в Бахрейне, Риккардо – 4-й

В Бахрейне завершилась вечерняя сессия первого дня предсезонных тестов Формулы-1. Лучший результат показал трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен. Второе стал Шарль Леклер из «Феррари». Замкнул тройку лучших Карло Сайнс из «Феррари».
Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Вечерняя сессия:
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл») 1.31,344 (142 круга)
2. Ландо Норрис («Макларен») +1,140 (72)
3. Карлос Сайнс («Феррари») +1,240 (69)
4. Даниэль Риккардо («РБ») +1,255 (51)
5. Пьер Гасли («Альпин») +1,461 (60)
6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,663 (53)
7. Шарль Леклер («Феррари») +1,903 (64)
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +2,041 (77)
9. Оскар Пиастри («Макларен») +2,314 (57)
10. Гуаньюй Чжоу («Стейк») +2,527 (62)
11. Логан Сарджент («Уильямс») +2,538 (21)
12. Джордж Расселл («Мерседес») +2,765 (122)
13. Юки Цунода («РБ») +2,792 (64)
14. Валттери Боттас («Стейк») +3,087 (68)
15. Александер Албон («Уильямс») +3,243 (40)
16. Эстебан Окон («Альпин») +3,333 (60)
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +4,348 (66)
18. Нико Хюлькенберг («Хаас») +4,562 (62)