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Ферстаппен — лучший по итогам первого дня тестов в Бахрейне, Риккардо – 4-й

В Бахрейне завершилась вечерняя сессия первого дня предсезонных тестов Формулы-1. Лучший результат показал трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен. Второе стал Шарль Леклер из «Феррари». Замкнул тройку лучших Карло Сайнс из «Феррари».

Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Вечерняя сессия:

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл») 1.31,344 (142 круга)

2. Ландо Норрис («Макларен») +1,140 (72)

3. Карлос Сайнс («Феррари») +1,240 (69)

4. Даниэль Риккардо («РБ») +1,255 (51)

5. Пьер Гасли («Альпин») +1,461 (60)

6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,663 (53)

7. Шарль Леклер («Феррари») +1,903 (64)

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +2,041 (77)

9. Оскар Пиастри («Макларен») +2,314 (57)

10. Гуаньюй Чжоу («Стейк») +2,527 (62)

11. Логан Сарджент («Уильямс») +2,538 (21)

12. Джордж Расселл («Мерседес») +2,765 (122)

13. Юки Цунода («РБ») +2,792 (64)

14. Валттери Боттас («Стейк») +3,087 (68)

15. Александер Албон («Уильямс») +3,243 (40)

16. Эстебан Окон («Альпин») +3,333 (60)

17. Кевин Магнуссен («Хаас») +4,348 (66)

18. Нико Хюлькенберг («Хаас») +4,562 (62)