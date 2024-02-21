«Уильямс» использует прошлогоднюю подвеску «Мерседеса»

Первый день зимних тестов Формулы-1 в Бахрейне позволил техническим специалистам обратить внимание, что команда Формулы-1 «Уильямс» отказалась от применения актуальной задней подвески «Мерседеса» в пользу прошлогодней.

В новой машине «Уильямса» используется подвеска на тягах, как на прошлогодней машине «Мерседеса». На этот сезон «Мерседес» применил вариант подвески с толкателями, как у «Ред Булл», дающую аэродинамические преимущества, обеспечивая более чистый воздушный поток над задним крылом и под днищем машины.

Сегодня, 21 февраля, на тестах в Бахрейне Алекс Албон проехал в утренней сессии 40 кругов, но за 20 минут до конца его машина замерла на трассе из-за поломки. «Уильямс» стала пока единственной командой, у кого возникли проблемы с надёжностью.