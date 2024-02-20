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Новый автомобиль «Уильямса» впервые выехал на трассу

Новый автомобиль «Уильямса» впервые выехал на трассу
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Британская команда Формулы-1 показал выход на трассу своего нового болида FW46. Соответствующее видео появилось в социальных сетях гоночного коллектива. Обкатка автомобиля проходит в Бахрейне перед тестами.

Новый автомобиль «Уильямса» впервые выехал на трассу:

Напомним, в предстоящем сезоне за «Уильямс» будут выступать британец Александер Албон и представитель США Логан Сарджент. В минувшем году Албон занял 13-е место, набрав 27 очков. Уроженец Лондона дважды по ходу чемпионата поднимался на седьмое место. Сарджент занял 22-е место, набрав всего одно очко.

В Кубке конструкторов «Уильямс» в 2023 году занял седьмое место, набрав 28 очков.

Ранее Албон объяснил, почему «Уильямс» часто нарушал пределы трассы.

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