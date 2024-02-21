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Сайнс оценил первый день «Феррари» на тестах в Бахрейне

Сайнс оценил первый день «Феррари» на тестах в Бахрейне
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Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс подвёл итоги первого дня предсезонных тестов в Бахрейне.

«Первый день, я вернулся в машину. Ну, не первый вообще, но первый активный день и тесты.

Думаю, это был хороший день. Мы выполнили план, как и предполагали. Были и длинные заезды, мы игрались с машиной, и это был хороший тест, по правде говоря. Наступил момент опустить головы и становиться быстрее», — сказал Сайнс в интервью пресс-службе «Феррари».

Напомним, ранее стало известно, что Сайнс покинет «Феррари» по окончании сезона-2024. Его заменой станет семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, в настоящий момент выступающий за «Мерседес». По информации медиа, совокупные доходы британца в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год.

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