Пиастри — о новой машине «Макларена»: отличия ведут в нужном направлении

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвёл итоги первого дня предсезонных тестов в Бахрейне, который состоялся сегодня, 21 февраля. Напомним, австралиец показал девятый результат, лучший – у Макса Ферстаппена.

«Первый день тестов подошёл к концу, всё прошло, в общем-то, гладко. Хороший день, было приятно вернуться на трассу официально. Посмотрим, над чем нам удастся поработать за оставшееся время, постараемся хорошенько разобраться с машиной.

Машина показалась мне приемлемой, сказал бы, что есть некоторые отличия от прошлого года, которые ведут в нужном направлении. Достойное начало тестов, не могу дождаться возможности сесть за руль завтра», — приводит слова Пиастри пресс-служба «Макларена».