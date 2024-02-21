«W15 приятнее в управлении, чем прошлогодняя машина». Расселл — о первом дне тестов

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл после первого дня тестов в Бахрейне позитивно оценил новую машину немецкой команды.

«Мы проехали много кругов и собрали большой объём данных, которые теперь предстоит обработать, чтобы с полученными выводами строить программу на следующие два дня. Мы будем сосредоточены на преодолении максимальной дистанции, не будем гнаться за поиском оптимальных настроек.

На этих тестах нам надо изучить машину, её скорость сейчас не важна. Только на следующей неделе мы увидим, где находимся по сравнению с соперниками. В целом W15 приятнее управлять, чем прошлогодней машиной. Но мы понимаем, что главное, в конце концов, не ощущения, а скорость», — приводит слова Расселла f1i.com.

Джордж Расселл проехал в первый день тестов 122 круга. Его лучший круг был на 2,765 секунды медленнее, чем у Макса Ферстаппена из «Ред Булл».