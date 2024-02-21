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Марко: новая концепция машины «Ред Булл» работает, очень впечатляюще

Марко: новая концепция машины «Ред Булл» работает, очень впечатляюще
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко подвёл итоги первого дня предсезонных тестов в Бахрейне для команды.

«Очень, очень впечатляюще. Мы проехали 142 круга без каких-либо проблем. Это рабочая концепция. И самое важное заключается в том, что машина имеет отклик. Мы развиваемся, всё хорошо.

Отзыв Ферстаппена о машине? Положительный. Какие бы коррективы мы ни вносили и что бы ни предпринимали, машина реагировала, и настройка была в целом неплохой. Мы все улыбались.

Радикальные изменения — это всегда риск. Посмотрите на «Мерседес», у них были проблемы, тогда как наша машина заработала с первого круга. Поэтому мы рады и горды. Невероятная надёжность. Если говорить о поведении шин, у «Феррари» больше проблем, чем у нас. «Макларен» же кажется немного нервным», — приводит слова Марко Autosport.

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