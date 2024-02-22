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Марко объяснил, чем обусловлено преимущество «Ред Булл» в первый день тестов

Марко объяснил, чем обусловлено преимущество «Ред Булл» в первый день тестов
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко объяснил большое преимущество Макса Ферстаппена по итогам первого дня предсезонных тестов в Бахрейне.

«Мы были единственными, кто вечером, когда спала жара, выехал на трассу на свежем комплекте шин «медиум». Именно этим и обусловлен такой большой прирост скорости по сравнению с утренней сессией. По нашим оценкам, наше фактическое преимущество составляет три десятых секунды.

Это был хороший день. Мы проехали 142 круга без каких-либо проблем. Концепция машины работает, и это главное. Машина реагирует на все наши действия, и мы всё больше её понимаем. Сегодня в команде было хорошее настроение», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.

Макс Ферстаппен проехал свой лучший круг за 1.31,344 – на 1,140 быстрее показавшего второй результат Ландо Норриса из «Макларена».

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