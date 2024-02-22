Технический директор «Ред Булл» рассказал, чей болид на сезон-2024 удивил его больше всего

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше высказался по поводу болидов команд на предстоящий сезон Формулы-1.

«Мерседес» меня удивил больше всего. Особенно их переднее антикрыло. Их концепция удивительна. Она интересна. «Астон Мартин» тоже неплох. У меня не было времени посмотреть на остальное более подробно. Они не так много раскрыли на своей презентации. Но я уверен, что мы найдём много интересного.

Кто представляет для нас наибольшую угрозу в новом сезоне? «Мерседес», «Феррари» и «Макларен». Плюс «Астон Мартин», который проделал очень хорошую работу в прошлом году. Не хочется отвергать остальных, но на данный момент так», — приводит слова Ваше GPblog.

Ранее Формула-1 опубликовала групповое фото всех боевых пилотов, которые примут участие в предстоящем сезоне.