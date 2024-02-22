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Утренняя сессия тестов Ф-1 прервана из-за того, что Леклер наехал на решётку водостока

Утренняя сессия тестовых заездов Формулы-1 была прервана из-за того, что пилот «Феррари» Шарль Леклер наехал на оторвавшуюся решётку водостока.

Стоит отметить, что гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон тоже задел эту решётку.

Сообщается, что сейчас проблему устраняют, после чего заезд продолжится.

Напомним, сегодня в Бахрейне проходит второй день предсезонных тестов Формулы-1.

Онлайн-трансляция второго дня тестов Формулы-1 в Бахрейне.

Состав участников второго дня тестов:

Серхио Перес (Red Bull) — до обеда;

Макс Ферстаппен (Red Bull) — после обеда;

Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1);

Шарль Леклер (Ferrari) — до обеда;

Карлос Сайнс (Ferrari) — после обеда;

Оскар Пиастри (McLaren) — до обеда;

Ландо Норрис (McLaren) — после обеда;

Фернандо Алонсо (Aston Martin) — до обеда;

Лэнс Стролл (Aston Martin) — после обеда;

Пьер Гасли (Alpine) — до обеда;

Эстебан Окон (Alpine) — после обеда;

Логан Сарджент (Williams);

Юки Цунода (RB) — до обеда;

Даниэль Риккардо (RB) — после обеда;

Гуаньюй Чжоу (Stake) — до обеда;

Валттери Боттас (Stake) — после обеда;

Нико Хюлькенберг (Haas) — до обеда;

Кевин Магнуссен (Haas) — после обеда.