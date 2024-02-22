Утренняя сессия Формулы-1 завершена досрочно из-за поломки на трассе

Утренняя сессия тестовых заездов Формулы-1 в Бахрейне была завершена досрочно из-за повреждения в одном из поребриков на трассе.
Сотрудники трассы не сумели устранить проблему, поэтому было принято решение завершить утреннюю сессию.
Ранее сообщалось, что сессия тестовых заездов Формулы-1 была прервана из-за того, что пилот «Феррари» Шарль Леклер наехал на оторвавшуюся решётку водостока.
Онлайн-трансляция второго дня тестов Формулы-1 в Бахрейне.
Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Второй день. Утренняя сессия:
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.31,750 (36 кругов).
2. Оскар Пиастри +0,578 (35).
3. Логан Сарджент +0,828 (30).
4. Серхио Перес (Ред Булл) +1,129 (20).
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,303 (31).
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,475 (39).
7. Гуаньюй Чжоу («Стейк») +1,965 (38).
8. Пьер Гасли («Альпин») +2,054 (33).
9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +5,759 (31).
10. Юки Цунода («РБ») +6,324 (40).