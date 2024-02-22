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Леклер показал лучший результат на утренней сессии второго дня тестов Ф-1 в Бахрейне

Пилот итальянской команды «Феррари» Шарль Леклер продемонстрировал лучший результат по итогам утренней части второго дня тестов Формулы-1 в Бахрейне. Второй результат у Оскара Пиастри из «Макларена». Тройку сильнейших замкнул Логан Сарджент («Уильямс»).

Напомним, утренняя сессия была завершена досрочно из-за поломки на трассе.

Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Второй день. Утренняя сессия:

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.31,750 (36 кругов).

2. Оскар Пиастри +0,578 (35).

3. Логан Сарджент +0,828 (30).

4. Серхио Перес (Ред Булл) +1,129 (20).

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,303 (31).

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,475 (39).

7. Гуаньюй Чжоу («Стейк») +1,965 (38).

8. Пьер Гасли («Альпин») +2,054 (33).

9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +5,759 (31).

10. Юки Цунода («РБ») +6,324 (40).