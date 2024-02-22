Назван самый дорогой автомобильный бренд мира. Это больше не Tesla

Аналитическое агентство Brand Finance опубликовало свой новый ежегодный доклад, из которого следует, что в 2023 году компания Mercedes-Benz по капитализации опередила Tesla и стала самым дорогим автомобильным брендом мира.

За прошедший год стоимость бренда Mercedes-Benz выросла на 1% и достигла $ 59,4 млрд. Аналитики отмечают, что причинами роста стали эффективные меры по сокращению расходов и продуманный ассортимент продукции.

Стоимость Tesla в минувшем году, наоборот, снизилась. Падение составило 12% — Tesla теперь оценивается в $ 58,3 млрд. В Brand Finance тем не менее отмечают, что Tesla — достаточно стабильный и устойчивый бренд с высокой узнаваемостью, а 2023 год показал рост доходов. Снижение стоимости эксперты связывают с неоднозначными действиями основателя компании Илона Маска.

На третьем месте расположилась марка Toyota, которая оценивается в $ 52,7 млрд. Следом идут Porsche, BMW и Volkswagen.