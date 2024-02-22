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«Мы заменили днище». Леклер – о ремонте SF-24 после наезда на решетку

«Мы заменили днище». Леклер – о ремонте SF-24 после наезда на решетку
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о повреждениях, которые получила его машина после того, как он наехал на решётку водостока во время утренней сессии второго дня тестовых заездов в Бахрейне.

«В днище образовалась небольшая пробоина, она не была огромной. Мы оперативно заменили днище. В остальном не было никаких повреждений, о которых стоило бы волноваться.

Честно говоря, я что-то видел, оно было настолько тонким, что я подумал, что это какая-то пластиковая штука, мы иногда видим такое на трассе, проезжаем по нему, и ничего не происходит. Но на этот раз это была металлическая деталь, и она повредила машину», — сказал Шарль Леклер в интервью Уиллу Бакстону во время телевизионной трансляции тестов.

Напомним, утренняя сессия была досрочно завершена после того, как Леклер наехал на оторвавшуюся решётку водостока. Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон тоже задел эту решётку, но его машина не пострадала. До завершения сессии именно у Леклера было лучшее время на круге — 1.31,750.

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