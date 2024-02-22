«Макс будет лидировать с отрывом в 25 секунд». Албон дал прогноз на Гран-при Бахрейна

Выходец из гоночной программы «Ред Булл», а ныне пилот «Уильямса» Алекс Албон дал шуточный прогноз на первую гонку сезона-2024 Формулы-1 – Гран-при Бахрейна.

«Под конец гонки Макс будет иметь преимущество в 25 секунд, он сделает пит-стоп, за счёт этого проедет самый быстрый круг и побьет рекорд трассы!» — сказал Алекс Албон в эфире F1TV во время телевизионной трансляции тестов.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время круга в первый день предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне. Его лучший результат составил 1.31,750, что более чем на секунду быстрее ближайшего соперника. Рекорд круга на трассе Сахир — 1:27,264, его установил Льюис Хэмилтон в сезоне-2020.

Первый этап сезона-2024 – Гран-при Бахрейна – пройдет 2 марта.