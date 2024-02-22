Расселл: теперь мы можем атаковать в скоростных поворотах

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл похвалил новую машину W15, отметив, что с ней он и его товарищ по команде Льюис Хэмилтон теперь могут атаковать в средне- и высокоскоростных поворотах.

«Прошлогодней машиной было довольно сложно управлять. Мы с Льюисом не были уверены, что машина не подведет в любом из поворотов. Теперь мы можем атаковать средне- и высокоскоростные повороты, и мы чувствуем, что сделали большой шаг с точки зрения стабильности машины. Мы действительно можем больше положиться на неё, чем это было в прошлом. Именно этому мы уделяли огромное внимание на протяжении всего прошлого года. В W14 было много недостатков, команда проделала большую работу, исправляя их.

Теперь специалисты по аэродинамике могут сосредоточиться на улучшении уровня прижимной силы, тогда как в прошлом, что бы мы ни делали с аэродинамикой, основная проблема всё равно никуда не уходила. В первую очередь сейчас нам нужно больше прижимной силы, тогда, мы имеем шанс приблизиться к «Ред Булл», — приводит слова Джорджа Расселла Motorsport.