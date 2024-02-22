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«Новой машиной гораздо приятней управлять». Хэмилтон – о W15

«Новой машиной гораздо приятней управлять». Хэмилтон – о W15
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон подвёл итоги первого для себя тестового дня перед стартом сезона-2024.

«Это был продуктивный для нас день. Мы многое узнали о поведении W15, как на длинных дистанциях, так и коротких отрезках. Мы определенно добились прогресса, пилотировать новую машину стало гораздо приятнее. Но нам еще есть что и куда улучшать.

Я хочу поблагодарить всех в Бракли и Бриксворте за усилия, которые они приложили для достижения этой цели. Я очень признателен им за их тяжелый труд. Конечно, нам еще многое предстоит сделать, но у нас есть хороший фундамент для развития. Я с нетерпением жду возможности вернуться за руль завтра утром и продолжить программу», — сказал семикратный чемпион мира после второго дня тестов в Бахрейне.

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