«Новой машиной гораздо приятней управлять». Хэмилтон – о W15

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон подвёл итоги первого для себя тестового дня перед стартом сезона-2024.

«Это был продуктивный для нас день. Мы многое узнали о поведении W15, как на длинных дистанциях, так и коротких отрезках. Мы определенно добились прогресса, пилотировать новую машину стало гораздо приятнее. Но нам еще есть что и куда улучшать.

Я хочу поблагодарить всех в Бракли и Бриксворте за усилия, которые они приложили для достижения этой цели. Я очень признателен им за их тяжелый труд. Конечно, нам еще многое предстоит сделать, но у нас есть хороший фундамент для развития. Я с нетерпением жду возможности вернуться за руль завтра утром и продолжить программу», — сказал семикратный чемпион мира после второго дня тестов в Бахрейне.