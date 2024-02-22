«Похоже, одна команда сделала самый большой шаг вперёд». Стелла – о «Ред Булл»

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказал своё мнение о том, какая команда добилась наибольшего прогресса перед стартом сезона-2024 Формулы-1.

«Мы видим, что многие команды добились прогресса. Но кажется, есть одна команда, которая сделала самый большой шаг вперед. К сожалению, их машина уже была самой быстрой в прошлом году. Но группа преследователей, в которую входят «Макларен», «Феррари», «Мерседес» и «Астон Мартин» может быть намного более плотной, чем в прошлом году», — заявил Андреа Стелла по окончании второго дня тестовых заездов на трассе Сахир в Бахрейне.

В первый день тестов Формулы-1 в Бахрейне Макс Ферстаппен был более чем на секунду быстрее своего ближайшего соперника Ландо Норриса из «Макларен». Но во второй день лучшее время показал уже пилот «Феррари» Карлос Сайнс, а пилот «Ред Булл» Серхио Перес показал второй результат, уступив 7 десятых секунды.

В прошлом сезоне «Ред Булл» выиграла 21 из 22 гонок чемпионата.