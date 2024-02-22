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Шарль Леклер: наша машина стала лучше, но «Ред Булл» все еще впереди

Шарль Леклер: наша машина стала лучше, но «Ред Булл» все еще впереди
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер считает, что его команда создала более сильную машину, чем была у них в прошлом году, но «Ред Булл» всё ещё остается впереди.

«Наша новая машина управляется намного лучше по сравнению с прошлогодней. В прошлом году нам было очень сложно развиваться в нужном направлении, потому что мы просто не понимали поведение болида. Мы заходили в поворот и не знали, будет у нас сильная избыточная или недостаточная поворачиваемость. Это было большой проблемой.

В этом году машина ведет себя уже не так, и это хороший фундамент. Однако моё первоначальное ощущение таково, что «Ред Булл», к сожалению, остается немного впереди. Они показали очень впечатляющее время на круге», — приводит слова Леклера ESPN.

Отметим, что сегодня Шарль Леклер наехал на решётку водоотвода и повредил днище своей машины. После ремонта на трассе работал Карлос Сайнс.

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