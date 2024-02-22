«Планируем заняться тонкими настройками». Леклер – о планах на пятницу

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о планах своей команды на заключительный третий день предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне.

«Сегодня мы полностью выполнили нашу программу, это радует. По ходу заездов мы внесли большие изменения в базовые настройки машины – это было нашей главной задачей на первые два дня тестов. Завтра мы планируем заняться более тонкой настройкой машины, постараемся вникнуть в нюансы.

Первые два дня в целом сложились неплохо. Но не стоит торопиться с выводами, ведь даже два хороших тестовых дня никак не характеризуют нашу конкурентоспособность. Надо подождать, прежде чем мы поймём наш уровень по отношению к соперникам. Впервые мы увидим это только в ходе квалификации перед первым этапом сезона, — приводит слова Шарля Леклера официальный сайт Формулы-1.