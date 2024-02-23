Предсезонные тесты Формулы-1: онлайн-трансляция финального дня и состав пилотов

23 февраля в 10:00 по московскому времени на Международном автодроме Бахрейна в Сахире стартует третий и финальный день предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней испытаний.

Онлайн-трансляция третьего дня тестов Формулы-1 в Бахрейне.

Состав участников третьего дня тестов:

Серхио Перес (Red Bull) — до обеда;

Макс Ферстаппен (Red Bull) — после обеда;

Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — до обеда;

Джордж Расселл (Mercedes AMG F1) — после обеда;

Карлос Сайнс (Ferrari) — до обеда;

Шарль Леклер (Ferrari) — после обеда;

Ландо Норрис (McLaren) — до обеда;

Оскар Пиастри (McLaren) — после обеда;

Лэнс Стролл (Aston Martin) — до обеда;

Фернандо Алонсо (Aston Martin) — после обеда;

Эстебан Окон (Alpine) — до обеда;

Пьер Гасли (Alpine) — после обеда;

Александер Албон (Williams);

Даниэль Риккардо (RB) — до обеда;

Юки Цунода (RB) — после обеда;

Валттери Боттас (Stake) — до обеда;

Гуаньюй Чжоу (Stake) — после обеда;

Кевин Магнуссен (Haas) — до обеда;

Нико Хюлькенберг (Haas) — после обеда.