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«Сколько у него было топлива? Какой режим мотора?» Риккардо – о лучшем времени Сайнса

«Сколько у него было топлива? Какой режим мотора?» Риккардо – о лучшем времени Сайнса
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Пилот «РБ» Даниэль Риккардо считает, что результаты тестовых заездов в Бахрейне оставляют очень много вопросов и не позволяют объективно оценивать силу команд в преддверии старта сезона-2024 Формулы-1.

«Если вы видите Сайнса на первой строчке протокола, то возникает много вопросов: сколько у него было топлива в баках, какой был режим работы мотора, в какое время суток показано время? Всего этого мы точно не знаем. Поэтому, независимо от того, где мы находимся в протоколе, я просто считаю, что мы где-то посередине.

Я понимаю, что на следующей неделе мы не будем стартовать с поул-позициии, но я предпочитаю думать, что мы нацелены на борьбу в середине пелотона, и если мы пробьёмся в третий сегмент квалификации и наберём очки в воскресенье, это будет хорошее начало. Я думаю, это наша цель. Затем, по ходу сезона, когда мы узнаем немного больше о машине, мы сможем понемногу поднимать планку», — приводит слова Риккардо racingnews365.

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