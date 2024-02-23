«Вся дневная программа прошла гладко, без проблем». Сайнс – о втором дне тестов

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал о том, как прошла вторая сессия второго дня предсезонных тестов Формулы-1 на трассе Сахир в Бахрейне.

«Очередной день тестов завершен согласно плана и без проблем. Всю дневную программу нам удалось пройти гладко, совмещая серии кругов с низкой и высокой топливной загрузкой. Было интересно почувствовать новую машину в разных режимах. Теперь я с нетерпением жду последней сессии завтра утром, на которой мы продолжим фокусироваться на длинных сериях кругов», — приводит слова Карлоса Сайнса пресс-служба итальянской команды.

В утренней сессии второго дня Шарль Леклер повредил машину в результате наезда на решетку водостока. После замены днища за руль сел Карлос Сайнс и показал лучшее время дня — 1.29,921. Всего испанец проехал 84 круга.