Зак Браун высказался о скандальном обвинении против главы «Ред Булл» Хорнера

Руководитель «Макларена» Зак Браун прокомментировал обвинения, выдвинутые против его коллеги по «Ред Булл» Кристиана Хорнера. Ранее сообщалось, что австрийская команда в отношении него проводит внутреннее расследование. Сам Кристиан вину отрицает.

«Что ж, обвинения чрезвычайно серьёзны. Очевидно, что «Макларен» придерживается самых высоких стандартов в отношении всех мужчин и женщин в нашем гоночном коллективе. Разнообразие, равенство и инклюзивность чрезвычайно важны для нас, наших партнёров и для всех в Формуле-1. Корпорация «Ред Булл», похоже, начала расследование, и всё, на что мы надеемся, заключается лишь в том, что расследование будет проведено очень прозрачным образом», — приводит слова Брауна GPBlog.