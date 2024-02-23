Предсезонные тесты Ф-1 остановлены красными флагами после аналогичной проблемы днём ранее

В настоящий момент на Международном автодроме Бахрейна проводятся предсезонные тесты Формылы-1. Через 28 минут после начала они были остановлены красными флагами – в 11-м повороте вырвало дренажную решётку. Отметим, что вчера, 22 февраля, в этом же самом месте уже вырывало такую решётку, из-за чего заезды также останавливались красными флагами и утреннюю часть в итоге сократили на час. Болид тогда повредил пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Фото: Социальные сети Формулы-1

Позже Шарль рассказал, что в днище автомобиля образовалась небольшая пробоина и его пришлось заменить.

«Чемпионат» проводит текстовую трансляцию предсезонных тестов, следить за которой можно по нижеприведённой ссылке:

Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне.