Мекис ответил Заку Брауну на его критику в отношении сотрудничества «‎РБ» и «‎Ред Булл»

Руководитель команды «‎РБ» Лоран Мекис ответил руководителю команды «‎Макларен» Заку Брауну, который ранее критиковал тесное техническое сотрудничество между «‎РБ» и «‎Ред Булл».

«Здесь есть несколько аспектов, и, как говорит Зак, несомненно, существуют рекомендации относительно этих правил. Также полезно помнить, почему у нас есть эти правила, позволяющие нам делиться некоторыми компонентами. Для этого есть две основные причины. Во-первых, мы хотели, чтобы в этом спорте было закрытое поле, меньше времени между парнем, который побеждает, и полем. Это было сделано путём разрешения совместного использования некоторых компонентов, чтобы избежать слишком большого разброса между верхом и низом сетки.

Если вы посмотрите на результаты прошлогоднего чемпионата, если сложить только результаты четырёх худших команд («‎Уильямс», «‎Альфа Таури», «‎Альфа Ромео» и «‎Хаас». — Прим. «‎Чемпионата»), мы даже не наверстаем того, что «‎Альпин» сделала на шестом месте (83 очка против 120 соответственно. — Прим. «‎Чемпионата»). Итак, если вы посмотрите на чемпионат, разница всё ещё довольно большая, а это означает, что машины сзади борются за несколько очков.

Вторая причина, по которой правила разрабатывались таким образом, заключается в том, чтобы предложить всем, кто хочет, более устойчивую бизнес-модель. Да, мы находимся в очень хорошем коммерческом положении, и инвестиции в Формулу-1 просто фантастические, однако существует простая реальность: большинство акционеров команд вкладывают в это деньги. Прежде чем отказываться от более устойчивой бизнес-модели, нам необходимо иметь долгосрочное представление о том, что произойдёт со спортом в ближайшие несколько лет», — цитирует Лорана Мекиса портал Racingnews365.