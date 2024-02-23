Сайнс лидирует по ходу финального дня тестов Формулы-1, Перес — 2-й, Хэмилтон — 3-й

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Пилот итальянской команды «Феррари» Карлос Сайнс лидирует в продолжающихся в настоящий момент предсезонных тестах Формулы-1 в Бахрейне. Сегодня проходит третий (финальный день). Вторым идёт гонщик «Ред Булл» Серхио Перес. Топ-3 замыкает Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес».

Ранее Формула-1 приняла решение отменить паузу между утренней и дневной сессиями предсезонных тестов. Решение было вызвано остановкой сегодняшних утренних тестов красными флагами, когда в 11-м повороте вырвало дренажную решётку.

Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Третий день. Утренняя сессия:

1. Карлос Сайнс-младший («Феррари») -1.31,247 (67 кругов).

2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,236 (51 круг).

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)+0,752 (49 кругов).

4. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,791 (46 кругов).

5. Ландо Норрис («Макларен») +0,861 (20 кругов).

6. Александер Албон («Уильямс») +1,336 (35 кругов).

7. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,806 (80 кругов).

8. Эстебан Окон («Альпин») +1,832 (55 кругов).

9. Валттери Боттас («Стейк») +2,281 (28 кругов).

10. Даниэль Риккардо («РБ») +5,768 (70 кругов).