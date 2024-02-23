Окон и Гасли вспомнили историю, после которой их дружбе пришёл конец

Французские гонщики команды Формулы-1 «Альпин» Эстебан Окон и Пьер Гасли в новом эпизоде шестого сезона Drive to Survive вспомнили историю, после которой их близкие дружеские отношения разорвались.

Гасли. История с Эстебаном, об этом можно было бы снять фильм. Мы оба родом из одной части Нормандии и живём в 20 минутах друг от друга. Когда мы росли, мы проводили много времени вместе. Мы вместе тренировались, вместе участвовали в гонках, и мы были очень близки.

Окон. Да, мы были очень близкими друзьями, когда были моложе. Первый раз, когда он сел за руль карта, это был мой карт.

Гасли. В первые годы Эстебан был немного лучше меня, и он просто шёл позади меня, пытался обогнать меня и играл в такого рода психологические игры. А потом, после того как я надрал ему задницу, ему это не понравилось! Я всегда помню, что это было одно из крупнейших национальных соревнований того времени, кажется, это был 2008 год. В тот день у меня была фантастическая гонка. И на последнем круге я четвёртый, Эстебан третий. Затем я просто обогнал его, буквально на последнем повороте. Дружба, которая у нас была, с этого момента исчезла.

Окон. Это правда, именно это он и сделал. Обгон на последнем круге. Но я могу вам сказать, что он ехал не так, как должен был.

Гасли. В конечном итоге меня дисквалифицировали. Я давал Эстебану много шансов наладить наши отношения, но, если кто-то не хочет дружить, меня это устраивает.