Риккардо: нам нужно ещё немного прибавить, чтобы бороться за попадание в третий сегмент

Пилот команды «РБ» Даниэль Риккардо поделился мыслями о предсезонных тестах Формулы-1, которые 23 февраля завершились в Бахрейне.

«Я думаю, что тесты прошли хорошо, и мы определенно улучшили машину по сравнению с прошлым годом. Я проехал много кругов и чувствую себя хорошо. К сожалению, на трассе возникли проблемы со сливом, и мы волновались, что не сможем участвовать в гонке, но, к счастью, это разрешилось. С точки зрения производительности, я думаю, мы находимся там, где и ожидали. Мы нацелены бороться в средней группе и постараемся максимально использовать то, что имеем.

В целом тесты прошли хорошо. Мы добились некоторых успехов и знаем, где находимся, но, если мы хотим быть уверенными в том, что будем бороться за третий сегмент и стабильно набирать очки, нам, безусловно, нужно ещё немного прибавить», – приводит слова Риккардо пресс-служба команды.

Напомним, с 21 по 23 февраля состоялись традиционные предсезонные тесты Формулы-1. Заезды прошли на Международном автодроме Бахрейна. Там же с 29 февраля по 2 марта будет проведён первый этап сезона – Гран-при Бахрейна.