Формула-1 опубликовала новые кадры с фотосессии всех 20 пилотов чемпионата

Пресс-служба Формулы-1 представила новые кадры с фотосессии всех 20 гонщиков чемпионата. Эта фотосессия прошла перед предсезонными тестами 2024 года в Бахрейне.

Напомним, тесты прошли в Бахрейне с 21 по 23 февраля. Гран-при Бахрейна будет проведён с 29 февраля по 2 марта на гоночной трассе «Сахир». Он станет первым этапом Формулы-1 сезона-2024.

Фото: twitter.com/F1

Фото: twitter.com/F1

Фото: twitter.com/F1

Фото: twitter.com/F1

Фото: twitter.com/F1

Фото: twitter.com/F1

Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Результаты заключительного дня:

1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.30,322 (74 круга).

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,046 (67 кругов).

3. Гуаньюй Чжоу («Стейк») +0,325 (85 кругов).

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,433 (66 кругов).

5. Юки Цунода («РБ») +0,453 (53 круга).

6. Александер Албон («Уильямс») +0,662 (121 круг).

7. Оскар Пиастри («Макларен») +0,708 (91 круг).

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,837 (75 кругов).

9. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,925 (71 круг).

10. Серхио Перес («Ред Булл») +1,161 (53 круга).

11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,364 (89 кругов).

12. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,677 (49 кругов).

13 Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,716 (46 кругов).

14. Ландо Норрис («Макларен») +1,786 (20 кругов).

15. Пьер Гасли («Альпин») +1,827 (47 кругов).

16. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,731 (80 кругов).

17. Эстебан Окон («Альпин») +2,757 (55 кругов).

18. Валттери Боттас («Стейк») +3,206 (28 кругов).

19. Даниэль Риккардо («РБ») +6,693 (70 кругов).