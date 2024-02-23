Надежда только на «Феррари»? «Мерседес» и «Макларен» расстроили. Разбор тестов Ф-1

В Бахрейне завершились предсезонные тесты Формулы-1 — для инженеров это была первая и единственная возможность проверить машины на трассе в преддверии первого Гран-при, который состоится уже на следующей неделе.

Сенсаций не произошло. «Ред Булл» остаётся фаворитом, а в группе преследователей наилучшее впечатление произвела «Феррари». Подводим итоги по горячим следам.

Новый «Ред Булл» работает

Презентация новой машины «Ред Булл» шокировала: никто не ожидал, что команда, которая в сезоне-2023 пользовалась беспрецедентным преимуществом, пойдёт на радикальные перемены. Наблюдателей удивили наплывы на кожухе двигателя, сложная система воздуховодов и воздухозаборников, а также удлинённый носовой обтекатель: у «Ред Булл» он, в отличие от машин соперников, крепится к базовой плоскости антикрыла.

В первый же день стало ясно, что «Ред Булл» RB20 в порядке и работает так, как задумано. В среду, в первый день заездов, Ферстаппен «привёз» всем больше секунды, а в команде не скрывали хорошего настроения. Хельмут Марко даже не стал спорить с тем, что австрийцы впереди всех. По его словам, отрыв не дотягивает до секунды, но три десятых в запасе у Милтон-Кинса точно есть. Казалось, новая машина вообще не оставляет соперникам шансов.

В первый день «Ред Булл» был намного быстрее всех Фото: Clive Mason/Getty Images

Второй день принёс надежду: Сайнс проехал неплохую симуляцию гонки и превзошёл в темпе Серхио Переса. Это не значит, что «Скудерия» быстрее — Чеко в той симуляции уступал даже Валттери Боттасу на «Стейке» (он же — «Кик-Заубер»). Тем не менее уверенный и стабильный темп «Феррари» — хорошая новость. Гонщики говорят, что новой машиной проще управлять, так что пока всё выглядит так, что SF-24 — это действительно шаг вперёд.

В заключительный день Леклер и вовсе опередил Ферстаппена на 0,4 секунды. Правда, свой лучший круг Шарль проехал на шинах С5, в то время как Макс не использовал резины мягче С3. Голландец очевидно не атаковал в полную силу, а потому невозможно оценить, каково в данный момент преимущество «Ред Булл». Однако и говорить, что Макс без борьбы возьмёт свой очередной титул, тоже пока рано. К тому же остальные тоже ещё не раскрыли потенциал.

«Макларен» ломается, к «Мерседесу» вопросы

Больше всех перед тестами ожидали от «Мерседеса», который после неудачных экспериментов с «зироподами» подготовил концептуально новое шасси. И поначалу ничем особенным команда не отметилась. Однако в третий день, в который Расселл показал второе время, можно было заметить иное расположение рычагов передней подвески. Судя по всему, немцы придумали некое адаптивное решение для разных трасс.

По словам пилотов, W15 гораздо более послушна, чем предыдущая машина, и, если это так, а «Мерседес» не потерял в скорости, это хорошая новость для интриги чемпионата. Но не будем забывать, что год назад Хэмилтон на тестах тоже хвалил машину, а потом признался, что с первого же круга понял, что она так себе. К тому же в первый день инженеры потеряли около часа из-за проблем с гибридом силовой установки. Не лучшее начало!

«Мерседес» подготовил концептуально новое шасси Фото: Clive Mason/Getty Images

Впрочем, ещё больше технических проблем возникло у «Макларена» — по числу пройденных километров команда из Уокинга оказалась на предпоследней строчке. В четверг гонщики на двоих проехали менее 90 кругов — при средней «норме» в 120, а в пятницу из-за отказа сцепления Норрис проехал только 20. Из-за постоянных поломок Ландо за три дня так и не смог проехать полноценную симуляцию гонки.

У «Астон Мартин» особых проблем с надёжностью не возникло, но и скоростью команда Лоуренса Стролла не блистает: в каждый из дней зелёные машины были медленнее «Макларенов». Тем не менее инженеры заездами довольны, а Дэн Фэллоуз, технический директор «Астон Мартин», отмечает, что машина построена таким образом, чтобы не проиграть гонку развития. Это, надо понимать, означает, что действительно быстрым «Астон Мартин» станет когда-то в будущем.

«РБ» и «Стейк» вселяют надежду

В группе середняков хорошее впечатление произвели «РБ» (бывшая «Альфа Таури») и «Стейк» (бывшая «Альфа Ромео», нынешний «Кик-Заубер»). Так, первый и второй дни тестов Даниэль Риккардо завершил в топ-5 — и наверняка был бы где-то рядом в третий, но работал лишь на длинных сериях. Похоже, более тесная кооперация с «Ред Булл» даёт плоды, а младшая команда сможет чаще бороться за выход в финальный сегмент квалификации.

«Стейк» по-настоящему высокой скоростью отметился лишь однажды — в концовке третьего дня, когда Гуаньюй Чжоу совершил квалификационную попытку на «софте» и расположился на третьей строчке. Однако машина из Хинвиля на протяжении всех дней тестов в целом смотрелась многообещающе и не доставляла гонщикам проблем. Похоже, решение полностью переделать машину себя оправдывает.

«Стейк» закончил тесты на высокой ноте Фото: Mark Thompson/Getty Images

Совершенно новый болид к сезону-2024 подготовили и в «Уильямсе» — Албон говорит, что будто очутился в другой команде. Увы, по-настоящему изучить новинку инженерам не удалось: за три дня пилоты прошли 299 кругов, даже меньше, чем «Макларен». Зато по лучшему кругу команда из Гроува обошла Уокинг — в последний день тестов Албон на без малого пять сотых секунды опередил Пиастри. Возможно, всё не так плохо.

«Хаас» в эти дни сосредоточился на длинных отрезках — в команде стремятся решить проблему высокого износа резины, которая преследовала американцев весь прошлый сезон. В итоге на двоих Хюлькенберг и Магнуссен проехали 441 круг — больше любой другой команды. А вот на чём сосредоточились в «Альпин», неясно: лучший круг французов оказался худшим среди всех команд, а пройти за три дня удалось только 332 круга — лишь у «Макларена» с «Уильямсом» меньше.