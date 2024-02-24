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Эллисон: мы уступаем «Феррари» в квалификационном темпе, но сильнее в гоночном

Эллисон: мы уступаем «Феррари» в квалификационном темпе, но сильнее в гоночном
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Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон подвёл итоги трехдневных тестов в Бахрейне, отметив, где его команда находится по отношению к соперникам.

«Двенадцать месяцев назад мы были в гораздо худшем положении! У нас, конечно, не эталонная машина, но мы провели несколько хороших длинных серий в хорошем темпе. Над квалификационным темпом ещё предстоит немного поработать, но эта машина определенно лучше, чем прошлогодняя.

«Ред Булл» впереди, это очевидно. Позади несколько сильных команд: у «Феррари» всё в порядке, у нас всё в порядке, Алонсо хорошо выступил в третий день. В каком ранжире, я не уверен. Думаю, мы немного лучше на длинных дистанциях, но немного отстаем от «Феррари» по скорости на одном круге. Многое будет зависеть от того как команды поработают на этой неделе перед гоночным уик-эндом», — приводит слова Эллисона итальянский Motorspot.

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