AMuS: эксперты едины во мнении – болид «Альпин» хуже всех

Автоспортивные эксперты, чье мнение приводит немецкое издание Auto Motor und Sport, сошлись во мнении, что худшей машиной по итогам предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне является «Альпин» A524.

Как отмечают эксперты, новая машина «Альпин» имеет избыточный вес, плохие аэродинамические качества, является медленной как на одном круге, так и в гоночном режиме. Появилась информация, что такие результаты могут привести к скорому увольнению ряда ведущих инженеров команды.

Издание констатирует, что в таком состоянии французская гоночная команда является первым кандидатом на расформирование – ни одна заводская команда не может позволить себе болтаться в хвосте пелотона.

Отметим, что по окончании тестов французский пилот «Альпин» Пьер Гасли признал, что его команда выглядела на фоне соперников не очень хорошо.