Пилот «Альпин» Гасли: я не думаю, что мы выглядели хорошо

Французский пилот команды Формулы-1 «Альпин» Пьер Гасли поделился впечатлениями от прошедших предсезонных тестов.

«Я не думаю, что мы выглядели хорошо. Но в то же время у нас ещё есть пара дней, чтобы разобрать свои действия. Мы всевозможно изучили машину, провели много тестов. Надеюсь, некоторый анализ обрисует более полную картину.

В следующую пятницу мы всё узнаем, никто ничего не скроет. Но я думаю, что нам придётся набраться терпения, даже если это не то, что нам как пилотам нравится. Очевидно, может пройти некоторое время, прежде чем мы достигнем тех характеристик, которых хотим от автомобиля», — приводит слова Гасли Motorsport со ссылкой на Sky TV.

В финальный день предсезонных тестов Пьер Гасли показал 15-й результат.