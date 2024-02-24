Мекис не согласен с критикой Алонсо по вопросу формата тестов

Руководитель команды «‎РБ» Лоран Мекис заочно оспорил мнение двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо о том, что проводится слишком мало тестов и гонщики вынуждены делить на них одну машину на двоих.

«Все – команды, инженеры, гонщики – всегда будут хотеть большего количества тестов. Но, во-первых, у нас в сезоне будет 24 гонки. Во-вторых, у нас больше нет отдельных тест-бригад. Просто подумайте, что произойдёт, если выпустить здесь по две машины от команды. Я не говорю, правильно это или неправильно, просто говорю о последствиях – персонал будет работать с утра до ночи.

Сейчас всё организовано нормально. С одной машиной есть бригада А, которая работает днём, и бригада Б, которая обычно работает вечером. Если завтра вы выставите на тестах две машины, вам наверняка понадобится ночная смена, поэтому вам нужно найти не одну, а ещё две бригады механиков. Конечно, мы ведём обсуждение этого вопроса. 2026 год будет совсем другим. Возможно, в преддверии нового регламента мы все захотим большего количества тестов», — приводит слова Мекиса PlanetF1.