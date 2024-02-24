Дэвид Култхард пророчит Максу Ферстаппену еще минимум пять сильных сезонов в Формуле-1

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард пророчит трёхкратному чемпиону из команды «Ред Булл» Максу Ферстаппену еще минимум пять сильных сезонов в Формуле-1

«Ему сейчас 26 лет, так что у него есть еще как минимум добрых пять лет в Формуле-1. Некоторые исчерпывают свою энергию немного раньше…

Я думаю, Макс будет сильной фигурой в Формуле 1 до тех пор, пока у него будет оставаться желание гоняться в чемпионате. Но лично я не считаю, что он будет выступать до 39 лет, как например Льюис Хэмилтон», — приводит слова Дэвида Култхарда Total Motorsport.

Ранее нидерландский гонщик Макс Ферстаппен заявлял, что не собирается выступать в Формуле-1 до 40 лет, и что он планирует уйти из чемпионата гораздо раньше этого срока.