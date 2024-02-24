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Раскрыто новое техническое решение революционного «Ред Булл» RB20

Раскрыто новое техническое решение революционного «Ред Булл» RB20
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В последнее время идёт много разговоров о необычной конфигурации воздухозаборников боковых понтонов новой машины «Ред Булл». Технический эксперт RacingNews365 Паоло Филизетти обнаружил новый секрет этой конструкции.

Речь о вертикальных воздухозаборниках боковых понтонов RB20. Сперва предполагалось, что вертикальный воздухозаборник будет выполнять функцию, аналогичную воздухозаборнику на «Феррари» SF-24. Но на самом деле у «Ред Булл» этой функции отводится второстепенная роль. Этот воздухозаборник в первую очередь работает на охлаждение турбокомпрессора. Радиатор охлаждения размещается на уровне днища машины и таким образом опирается на него, а воздух подается на него через специальный воздуховод.

Это интересное решение, поскольку представляет собой развитие варианта V-образного продольного радиатора, какой использовался в последние годы. Тот факт, что кулер расположен на уровне пола, уравновешивает радиаторы в верхней части боковых понтонов. Таким образом, центр тяжести болида остается неизменным, но при этом улучшается баланс машины.

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