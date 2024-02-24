Даниэль Риккардо восхищён работой команды «‎Ред Булл» над болидом RB20

Пилот команды «РБ» Даниэль Риккардо восхищён новым болидом команды «Ред Булл» RB20.
«Я смеюсь, потому что удивлён, но это не так. Я считаю, что эта команда показывает себя с лучшей стороны, когда побеждает. У меня такое ощущение, что, когда они побеждают, они словно хотят полностью сокрушить конкурентов. После самого доминирующего сезона 2023 года теперь они выпускают машину, которая, я думаю, даже сказала мне: «Вау!»
Я чувствую, что у них было больше всего обновлений из всех, и это действительно о чём-то говорит. Послушай, мне нравится видеть Эдриана (Эдриан Ньюи — технический директор команды «Ред Булл». — Прим. «Чемпионата») возле машины. И я даже не чувствую себя некомфортно, выделяя Эдриана, потому что я знаю, что это больше, чем просто Эдриан, но он, очевидно, больше остальных участвует в улучшении машины. И это довольно здорово видеть. Независимо от того, являюсь ли я частью семьи «Ред Булл» или нет, мне как фанату просто нравится видеть такой энтузиазм. В каком-то смысле этим нужно восхищаться. Я знаю, что фанаты, которые смотрят гонки на диване, говорят: «Нет, я хочу, чтобы кто-нибудь бросил вызов «Ред Булл» в этом году». Но вы должны восхищаться их подходом», — сказал Риккардо в интервью портала Motosport.