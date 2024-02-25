СМИ: у Мика Шумахера нет вариантов стать боевым пилотом Ф-1 в 2025 году

Бывший пилот «Хааса» Мик Шумахер проведёт этот сезон в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC). Ранее он заявлял, что хотел бы вернуться в Формулу-1. Но, как пишет издание Motorsport Total, ни одна команда по-настоящему не заинтересована в немецком гонщике.

Даже «Мерседес» и «Альпин», с которыми у Мика Шумахера есть рабочие отношения, не готовы давать ему возможность работать с машиной на трассе даже в рамках тестовых заездов. Кром того, Шумахер больше не имеет права участвовать в официальных тестах молодых пилотов, поскольку уже участвовал более чем в двух Гран-при.

«Мы не можем привлекать Мика к тестам. У нас уже есть резервный гонщик – Джек Дуэн. Мик – резервный гонщик «Мерседеса». Его контракт с нами касается исключительно WEC», — приводит слова руководителя «Альпин» Бруно Фамина Motorsport Total.

В «Мерседесе», по информации Motorsport Total, Шумахер снова будет работать лишь на симуляторе, но не на трассе.