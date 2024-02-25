FT: «Форд» может расторгнуть контракт с «Ред Булл» из-за дела Хорнера

Автогигант «Форд» может разорвать соглашение о сотрудничестве с командой «Ред Булл». Поводом к этому является расследование в отношении руководителя австрийской команды Кристиана Хорнера. Как сообщает издание Financial Times, в контракте о сотрудничестве между «Ред Булл» и «Форд» есть пункт о выходе из соглашения в случае наличия угрозы репутации концерну «Форд».

«Наша компания придерживается очень высоких стандартов поведения, и того же мы ожидаем от наших партнёров. Нам говорили, что «Ред Булл» очень серьёзно относится к ситуации и тоже беспокоится о своей репутации. Именно поэтому они проводят независимое расследование, и пока мы не увидим выводов, слишком рано давать комментарии», — приводит FT слова руководителя автоспортивного подразделения «Форд» Марка Рашбрука.

«Ред Булл» и «Форд» заключили соглашение о техническом сотрудничестве в январе 2023 года. Согласно нему американская компания должна была разработать для «Ред Булл» новый двигатель под регламент 2026 года. Как пишет FT, эти планы теперь под угрозой после того, как руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер был обвинён в «контролирующем поведении», что послужило поводом для проведения внутреннего расследования.

Кристиан Хорнер продолжает исполнять свои обязанности. Он был с командой на презентации новой машины и на предсезонных тестах в Бахрейне. Тем не менее сохраняется неопределённость относительно его будущего в команде.