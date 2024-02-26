В Новой Зеландии во время ралли погиб 15-летний гонщик

15-летний гонщик Бруклин Хоран вместе со своим штурманом Тайсоном Джемметом погибли после того, как их автомобиль съехал с дороги и упал в реку во время соревнований по ралли-спринту в Папароа на севере Новой Зеландии. Об этом сообщается в пресс-службе Федерации автоспорта Новой Зеландии.

«Наши мысли — с родными и близкими этих двух участников, а также со всеми, кто причастен к ралли-спринту Arcadia Road. Всё автоспортивное сообщество по понятным причинам потрясено и расстроено этой ужасной трагедией. В ближайшие дни мы окажем поддержку всем пострадавшим», — сказал президент новозеландской федерации Уэйн Кристи.

Стоит отметить, что, хотя новозеландцы не могут получить водительские права до 16 лет, молодые пилоты могут участвовать в соревнованиях по автоспорту на закрытых дорогах при определённых условиях.