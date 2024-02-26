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Култхард сказал, куда может перейти Сайнс из «Феррари»

Култхард сказал, куда может перейти Сайнс из «Феррари»
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Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о продолжении карьеры испанца Карлоса Сайнса после ухода их «Феррари» по окончании сезона-2024.

«Мы все хотим знать, куда перейдёт Сайнс. Надёжнее всего, вероятно, сделать ставку на «Заубер», который превратится в «Ауди», и это очевидно, у его отца тесные связи с компанией.

Однако контракт с Сайнсом может стать и вполне разумным решением для «Мерседеса» или любой другой команды, в которой неожиданно появится свободное место. Не исключаю и вариант с «Ред Булл», у него уже был опыт работы с этой командой, хотя Серхио Перес выглядит готовым к вызовам», — сказал Култхард в подкасте Formula for Success.

Напомним, на смену Сайнсу в 2025 году придёт семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон.

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