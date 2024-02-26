Стало известно, когда определится будущее Хорнера в «Ред Булл»

Будущее руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера в команде станет известно в ближайшие дни. Об этом информирует Sky Sports.

По сведениям источника, компания «Ред Булл» закончила расследование в отношении Хорнера, который обвиняется одной из сотрудниц австрийской команды в контролирующем поведении. Совет директоров «Ред Булл» уже получил на руки отчёт, который содержит более 100 страниц. Именно этот документ в ближайшее время определит судьбу руководителя команды. Ожидается, что решение по будущему Хорнера будет принято 27 или 28 февраля.

Напомним, 5 февраля стало известно, что в отношении Хорнера «Ред Булл» проводит независимое расследование с привлечением внешнего юриста. Сам же Хорнер, отвечая на вопрос о начавшемся скандале, заявил, что категорически отрицает все обвинения.