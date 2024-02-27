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Кристиан Хорнер не будет присутствовать на пресс-конференции руководителей команд

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер не будет принимать участие в пресс-конференции руководителей команд Формулы-1. Об этом сообщает датский журналист Йеппе Олесен.

Помимо Кристиана Хорнера, в пресс-конференции примут участие Фредерик Вассёр (руководитель команды «Феррари» — Прим. «Чемпионата»), Зак Браун (руководитель команды «Макларен» — Прим. «Чемпионата»), Тото Вольф (руководитель команды «Мерседес» — Прим. «Чемпионата») и Лоран Мекис (руководитель команды «РБ» — Прим. «Чемпионата»).

За последние десять лет ни разу руководитель команды Формулы-1 не принимал участие в первой пресс-конференции сезона.

Напомним, что в отношении Кристиана Хорнера ведётся расследование из-за его предполагаемых недопустимых действий. Результаты расследования будут представлены в среду.