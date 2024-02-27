Жак Вильнёв: Формула-1 — это стая акул, Хэмилтон ничего не должен «Мерседесу»

Популярный канадский гонщик, чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв считает, что британский пилот Льюис Хэмилтон, который перейдёт из «Мерседеса» в итальянскую «Феррари» в начале сезона 2025 года, ничего не должен немецкой команде.

«Всю свою карьеру он старался делать то, что лучше для него самого, не думая о том, насколько он дружелюбен или мил с кем-либо. Это бизнес. Формула-1 — это стая акул. Хэмилтон ничего не должен «Мерседесу».

Немецкая команда многое дала ему, но и Льюис многое дал им взамен. Я думаю, именно поэтому в его контракте был этот пункт (опция продления или отказа от второго года. — Прим. «Чемпионата»). Я не говорю, что он сделал что-то плохое», — приводит слова Вильнёва Grandprix247.