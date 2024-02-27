Быть ли конфликтам в «Феррари» с «Мерседесом» и ещё 7 вопросов перед стартом нового сезона

Дождались! Уже в ближайшую субботу состоится первая гонка нового сезона Формулы-1 – самое время обсудить главные интриги грядущего чемпионата. Вашему вниманию восемь главных вопросов к сезону-2024.

Сможет ли кто-то навязать конкуренцию «Ред Булл»?

Прошлый сезон стал одним большим разочарованием для нейтральных болельщиков: «Ред Булл» выиграл 21 гонку из 22 возможных. Неужели и в этом году мы будем наблюдать за доминированием «быков» или всё же найдётся команда, способная бросить вызов действующим чемпионам?

Радикально обновлённый болид «Ред Булл» здорово проявил себя на предсезонных тестах – по предварительным прогнозам, «тауриновые» станут ещё быстрее. Впрочем, отчаиваться рано, ведь далеко не всегда предсезонные тесты являются по-настоящему показательными. Плюс ко всему главным конкурентам «Ред Булл» также удалось прибавить: «Феррари» демонстрировала приличный гоночный темп и наконец-таки поборола проблему с перерасходом резины (извечная проблема «красных»), а «Мерседес», по словам пилотов, добился стабильности в поведении машины.

Также нельзя забывать про гонку обновлений, которая развернётся едва ли не с самого начала сезона. Ранее «Ред Булл» достаточно успешно усовершенствовал машину по ходу чемпионата, но в свете неопределённой обстановки внутри команды позиции «тауриновых» уже не выглядят на 100% незыблемыми.

Как на «Ред Булл» скажется скандал с участием Хорнера?

Ещё в прошлом году «Ред Булл» производил впечатление команды без слабых мест: тотальное техническое превосходство, слаженная работа стратегов, работающая как часы бригада механиков, а во главе всего этого великолепия находился едва ли не лучший менеджер современной Ф-1 Кристиан Хорнер. Что же поменялось за пару зимних месяцев? На самом деле, достаточно многое. Бессменный руководитель команды угодил в крупный скандал, последствия которого могут самыми серьёзными. Хорнер ни много ни мало обвиняется в «неадекватно контролирующем» поведении. Австрийцы запустили внутреннее расследование, по итогам которого будет принято решение касательно дальнейшей судьбы Кристиана – высока вероятность увольнения.

И тут возникает абсолютно логичный вопрос: какими последствиями обернётся для «Ред Булл» разрыв с бессменным руководителем? Смена тим-менеджера – достаточно стрессовая для всей команды история, особенно если это происходит прямо по ходу сезона (официального решения по Хорнеру до сих пор нет). В случае отставки бессменного руководителя обстановка внутри команды лучше точно не станет. А если взять во внимание слухи о тлеющем между Хорнером и Хельмутом Марко конфликте, нельзя исключать, что вся эта эпопея с увольнением Кристиана поделит гараж «Ред Булл» на два лагеря. В общем, в стане «быков» в этом году точно будет весело – весь вопрос, насколько.

Вспыхнут ли внутрикомандные конфликты в «Мерседесе» и «Феррари»?

Грядущий сезон станет заключительным для культового союза Хэмилтона и «Мерседеса». И если раньше Льюис считался лидером команды и, если угодно, неприкосновенной фигурой, то теперь он без пяти минут пилот прямого конкурента «Серебряных стрел». Особого резона продолжать выстраивать команду вокруг Хэмилтона у Тото Вольфа больше нет – пора бы сосредоточиться на будущем лидере в лице Джорджа Расселла. Эгоцентричному Льюису подобное положение дел вряд ли понравится, а потому мы вправе ожидать полноценного внутрикомандного конфликта. Также подлить масла в огонь может и вероятная кампания Хэмилтона по переманиванию технического персонала в «Феррари» – Тото Вольф такое точно не оценит.

Что же до «Скудерии», то в красном гараже также может полыхнуть. Карлос Сайнс уже точно уходит в конце сезона, а потому особой лояльности капитанскому мостику «Феррари» от него ждать не стоит. Испанец и раньше не особо жаловал внутрикомандную иерархию, а теперь он и вовсе может отбиться от рук Фредерика Вассёра.

Кого подпишет «Мерседес» на замену Хэмилтону?

Едва ли не главная интрига грядущего сезона. В последние годы, если в топ-команде и освобождается место боевого пилота, то мы уже заранее знаем, кто его займёт (яркий пример – переход Расселла в «Мерседес»), а в этот раз – абсолютная неизвестность.

Сайнс, Албон, Окон, Алонсо, Антонелли и даже Феттель – каждую из этих фамилий называл как минимум один инсайдер, когда речь заходила о наиболее вероятном сменщике Хэмилтона. В общем, нас ожидает увлекательный трансферный триллер длиною в сезон.

Льюис Хэмилон перевернул трансферный рынок Фото: Clive Mason/Getty Images

Продержится ли Перес в «Ред Булл» до конца сезона?

Сегодня Перес – едва ли не самый очевидный кандидат на увольнение (среди пилотов, конечно). Ещё по ходу прошлого сезона австрийцы достали из резерва Риккардо, усадив его в «Альфа Таури», чем естественным образом породили волну слухов о возможном трансфере Дэна в «Ред Булл». Неспроста же Хельмут Марко отправил в младшую команду 34-летнего пилота – смотрины перед повышением, не иначе.

В этом году Риккардо продолжит выступать за дочерний коллектив «тауриновых», а значит, руководство «Ред Булл» по-прежнему держит в уме возможность возвращения австралийца в главную команду, которое, кстати, может произойти уже по ходу этого сезона. Учитывая любовь Хельмута Марко к импульсивным кадровым перестановкам (а после отставки Хорнера власти у него станет ещё больше), нельзя исключать сценарий с увольнением Переса прямо по ходу чемпионата. В общем, права на провал у Чеко больше нет – свой лимит на ошибки он исчерпал ещё в прошлом году.

Удержит ли «Астон Мартин» Алонсо?

Променяв «Альпин» на «Астон Мартин», Алонсо сорвал джекпот. Вместо того чтобы плестись в середине пелотона, испанский чемпион наконец-таки вернулся в борьбу за призовые места (провёл самый успешный сезон с 2013 года). Что же до «Астон Мартин», то для команды Лоуренса Стролла сотрудничество с Алонсо также несёт с собой сплошные плюсы – медийный, опытный и, что важно, по-прежнему быстрый пилот на дороге не валяется.

Впрочем, несмотря на взаимовыгодный характер сотрудничества, далеко не факт, что Фернандо начнёт следующий сезон в стане «зелёных». По словам испанца, лично для себя он ещё не решил, будет ли продолжать формульную карьеру (этим летом ему исполняется 43). Алонсо заверил, что в случае положительного решения приоритетным вариантом для него станет продолжение сотрудничества с «Астон Мартин». Впрочем, Лоуренсу Строллу расслабляться рано: решение о подписании нового соглашения с «зелёными» Фернандо будет принимать на основании дальнейших перспектив команды. Если испанца в этом году разочарует новое творение инженеров «Астон Мартин», удержать его в Сильверстоуне будет крайне непросто – особенно с учётом слухов об интересе к Алонсо со стороны «Мерседеса».

Продолжит ли «Макларен» прогрессировать?

В прошлом году «Макларен» стал главным открытием сезона. «Оранжевые» из рук вон плохо начали чемпионат, но благодаря грамотной работе с обновлениями ближе к экватору сезона команде из Уокинга удалось подтянуться к лидерам. А вскоре «Макларен» и вовсе стал второй силой пелотона, регулярно штампуя подиумы (максимум в эпоху доминирования «Ред Булл»).

После столь ободряющего прошлого сезона в исполнении «оранжевых» возникает абсолютно логичный вопрос: что дальше? Найдёт ли «Макларен» ресурсы для дальнейшего прогресса или прошлогодние успехи так и останутся разовой вспышкой? На предсезонных тестах новая машина «Макларена» показала себя не лучшим образом: проблемы с надёжностью не позволили провести гоночную симуляцию. Что касается чистой скорости, то и в этом компоненте «оранжевым» ещё предстоит прибавлять – в команде недовольны проделанной работой. Впрочем, заранее списывать со счетов «Макларен» точно не стоит. В прошлом году «оранжевые» тоже не блистали на предсезонных тестах, а к середине чемпионата стали главными преследователями «Ред Булл». В общем, проводить работу над ошибками в Уокинге точно умеют – возможно, даже лучше всех в пелотоне.

Даст ли новый «Макларен» шанс Норрису одержать первую победу? Фото: Clive Mason/Getty Images

Неужели «Альпин» станет худшей командой чемпионата?

Восемь лет назад, когда «Рено» возрождал команду Ф-1, французы не стеснялись в высказываниях, заявляя о намерении в ближайшее время включиться в борьбу за победы. За восемь лет коллектив из Энстоуна толком и не приблизился к лидирующей группе, продолжая болтаться где-то в середине командного зачёта. Впрочем, в этом году даже статус «середняка» для «Альпин» будет за счастье, ведь, по предварительным прогнозам, французы рискуют стать худшей командой на старте чемпионата.

По итогам трёхдневных испытаний эксперты окрестили машину «Альпин» слишком тяжёлой и аэродинамически неэффективной, не постеснявшись назвать французскую команду наименее готовой к старту сезона. Поговаривают, положение дел внутри «Альпин» настолько ужасно, что ведущие технические специалисты уже подыскивают себе новое место работы. Вполне возможно, французская команда находится на пороге самого громкого провала в своей истории. Как «Альпин» будет выкручиваться из сложившейся ситуации – большой вопрос.