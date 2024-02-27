Инженер «Феррари»: разрыв между командами составит несколько десятых

Главный гоночный инженер «Феррари» Маттео Тоньиналли поделился ожиданиями от первой гонки сезона-2024. Первый этап Формулы-1, Гран-при Бахрейна, пройдёт с 29 февраля по 2 марта.

«Получить чёткую картину очень сложно, потому что каждая команда применяла свою собственную программу. У всех были разные шины и загрузка топливом. Кроме того, состояние трассы в Бахрейне серьёзно меняется на протяжении дня из-за температуры и силы ветра, что оказывает большое влияние на время круга.

В целом я ожидаю, что ситуация не будет сильно отличаться от того, что мы видели в конце сезона-2023, когда действующие чемпионы и другие наши соперники показывали хороший потенциал. На данном этапе тяжело оценить расстановку сил, но, мне кажется, разрыв между командами составит несколько десятых», — приводит слова Тоньиналли официальный сайт «Феррари».