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Ральф Шумахер: Хюлькенбергу нужно уйти из «Хааса» как можно скорее

Ральф Шумахер: Хюлькенбергу нужно уйти из «Хааса» как можно скорее
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Бывший немецкий пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказал мнение, что его соотечественнику Нико Хюлькенбергу следует покинуть «Хаас».

«Команде нужна своя настоящая база, а не отдельные локации, разбросанные по США, Великобритании и Италии. Единственное, что может делать Нико в «Хаасе», заключается в том, чтобы быть лучше своего товарища по команде. А это и так уже имело место в большинстве случаев. Думаю, как можно скорее ему нужно уйти из команды», — приводит слова Шумахера Motorsport-Magazin со ссылкой на его выступление на Sky Media Event.

По итогам прошлого сезона Формулы-1 Хюлькенберг занял 16-е место в общем зачёте пилотов, набрав девять очков. Его товарищ по команде Кевин Магнуссен был 19-м с тремя баллами.

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